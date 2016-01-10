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市场报道 | 2016年 1月 11日 星期一 07:50 BJT

****欧洲经济指标预测--1月11日-1月18日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月11日当周

1月11日(一)

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 正12.2 正15.7

1月12日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 12月 -- -0.4%

0930 英国工业生产(较前月) 11月 持平 +0.1%

(较上年同期) +1.7% +1.7%

制造业产出(较前月) +0.1% -0.4%

(较上年同期) -0.8% -0.1%

1月13日(三)

0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.1% -0.2%

(较上年同期) +0.2% +0.1%

1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 -0.3% +0.6%

(较上年同期) +1.3% +1.9%

1月14日(四)

0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 12月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -1.1%

0900 德国全年国内生产总值(GDP) 2015年 +1.6% +1.5%

0900 意大利经季调工业生产(较前月) 11月 +0.2% +0.5%

经工作日调整工业生产(较上年同期) -- +2.9%

1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 1月 1-8-0 1-8-0

(升息-不变-降息)

1200 英国央行利率决定 1月 0.50% 0.50%

量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750

1月15日(五)

0745 法国年内预算收支(亿欧元) 11月 -- 赤字762

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 -- 持平

(较上年同期) -- +0.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% -0.1%

(较上年同期) +0.1% +0.1%

0930 英国建筑业产出(较前月) 11月 +0.5% +0.2%

(较上年同期) 持平 +1.0%

1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差241

1月18日当周

1月18日(一)

0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差12.91

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差48.12

(完)

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