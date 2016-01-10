欧洲经济指标预测--1月11日-1月18日****

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月11日当周
1月11日(一)
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 正12.2 正15.7
1月12日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 12月 -- -0.4%
0930 英国工业生产(较前月) 11月 持平 +0.1%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
制造业产出(较前月) +0.1% -0.4%
(较上年同期) -0.8% -0.1%
1月13日(三)
0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.1% -0.2%
(较上年同期) +0.2% +0.1%
1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 -0.3% +0.6%
(较上年同期) +1.3% +1.9%
1月14日(四)
0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 12月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -1.1%
0900 德国全年国内生产总值(GDP) 2015年 +1.6% +1.5%
0900 意大利经季调工业生产(较前月) 11月 +0.2% +0.5%
经工作日调整工业生产(较上年同期) -- +2.9%
1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 1月 1-8-0 1-8-0
(升息-不变-降息)
1200 英国央行利率决定 1月 0.50% 0.50%
量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750
1月15日(五)
0745 法国年内预算收支(亿欧元) 11月 -- 赤字762
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 -- 持平
(较上年同期) -- +0.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% -0.1%
(较上年同期) +0.1% +0.1%
0930 英国建筑业产出(较前月) 11月 +0.5% +0.2%
(较上年同期) 持平 +1.0%
1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差241
1月18日当周
1月18日(一)
0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差12.91
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差48.12
(完)
***提取相关资料，请点选下列代码连结
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。