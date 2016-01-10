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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 07:23 BJT

新兴汇市：南非兰特兑美元跌至纪录新低，日本账户卖出兰特

路透悉尼1月11日 - 南非兰特兑美元周一在走势不稳的亚洲盘交易中触及纪录新低，交易员谈到市场流动性极差，有日本账户卖出兰特。

美元兑兰特 一度飙升10.3%，触及17.9950兰特，最新报17.2500，距离上周五纽约尾盘16.3150很远。

交易员表示，日本投资者卖出至少还有些流动性的兰特/美元，然后将美元兑换成日圆。

这种资本流动推动日圆全线上扬，美元/日圆 从上周五尾盘的117.27最底跌至116.70。(完) (编译 王兴亚；审校 许娜)

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