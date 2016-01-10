企业并购：日本朝日集团下周将提出收购百威英博旗下啤酒品牌--媒体

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透东京1月9日 - 据日本读卖新闻报导，日本饮料企业朝日集团控股 最早将于下周提出收购SABMiller 旗下Grolsch和Peroni啤酒品牌的计划，收购价格最高达4,000亿日圆(34.1亿美元)。
该报称，若该要约被接受，将是历来最大一宗日本企业海外饮料收购案，超越麒麟控股 在2009年以33亿美元收购澳洲Lion Nathan的规模。
未能联络到朝日集团控股的管理层置评。
百威英博同意以1,000亿美元以上的价格收购SABMiller。据了解事情进展的消息人士上月对路透表示，百威英博一直在为Grolsch和Peroni寻找买家。
Grolsch和Peroni为小型高端品牌，消息人士称，百威英博希望出售这两个品牌以避免监管机构阻挠其收购SABMiller的计划。
消息人士称，收购参考价将在1月中旬给出，若要在3月初之前达成协议，尽职调查的时间十分紧迫。
消息人士原本预计，这两个品牌的价值合计约为18亿欧元(20亿美元)，这是根据未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约1.20-1.50亿欧元、乘上可能的估值倍数约12倍。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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