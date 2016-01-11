中港个股：工行标准银行欲购入德银伦敦金银库的租赁权--消息

目前，有五家银行清算交易商每日的黄金交易，它们是：摩根大通 、汇丰控股 、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 、巴克莱银行 以及瑞银集团 。

这些银行是伦敦贵金属清算公司(LPMCL)的股东。他们将在未来几个月中决定是否接受工行标准银行的申请。LPMCL拒绝对此事置评。

“目前他们已提出申请成为会员，但还需投票表决，而投票还没有进行。”消息人士说。

该金库自2014年6月投入运行，容量为1,500吨，由英国安保服务公司G4S 修建并负责管理。

“起初谈论的数字可能在400万美元左右，但现在则低得多，”另一位消息人士称，不过并未透露支付给金库的具体数字。

德意志银行在2015年辞去伦敦金银场外业务清算行会员，就此淡出大宗商品交易。 (完)