《中国报摘》--中国证券报1月11日

* 头版头条:

--中国沪深证券交易所发布关于落实《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》相关事项的通知，明确上市公司大股东通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于5%，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行，另有规定的除外。

* 其他:

--国务院发展研究中心主任李伟表示，“十三五”时期GDP年均增速保持在6.5%以上难度很大，中国经济至少面临着外部需求、劳动力成本和资源环境三大方面的发展约束。

--内地与香港基金互认服务平台启动。平台与香港金管局CMU平台（债务工具中央结算系统）连接，两地相关机构只需单点接入平台，就可实现跨境基金销售的数据交换、次级登记托管和资金交收。

--丰东股份 发布重组预案，拟非公开发行股份收购税服务平台承建商方欣科技100%股权，作价18亿元人民币，并配套募集资金不超过12亿元，公司主业由热处理设备制造，转变为“热处理+互联网”双轨发展。