《中国报摘》--中国证券报1月11日

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
* 头版头条:
--中国沪深证券交易所发布关于落实《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》相关事项的通知，明确上市公司大股东通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于5%，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行，另有规定的除外。
* 其他:
--国务院发展研究中心主任李伟表示，“十三五”时期GDP年均增速保持在6.5%以上难度很大，中国经济至少面临着外部需求、劳动力成本和资源环境三大方面的发展约束。
--内地与香港基金互认服务平台启动。平台与香港金管局CMU平台（债务工具中央结算系统）连接，两地相关机构只需单点接入平台，就可实现跨境基金销售的数据交换、次级登记托管和资金交收。
--丰东股份 发布重组预案，拟非公开发行股份收购税服务平台承建商方欣科技100%股权，作价18亿元人民币，并配套募集资金不超过12亿元，公司主业由热处理设备制造，转变为“热处理+互联网”双轨发展。
--绿地控股 公告，全资子公司绿地控股集团有限公司与郑州市政府战略合作，双方将以轨道交通项目建设、城市基础设施建设、新区建设及大棚户区改造为先期项目，并逐步延伸至其他领域。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。