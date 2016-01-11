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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 08:30 BJT

《全球汇市》日圆飙升而兰特下滑，人民币汇率中间价受关注

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0931 1.0929 +0.02 +0.65 1.0860

美元/日圆 117.08 117.44 -0.31 -2.68 120.30

欧元/日圆 127.97 128.30 -0.26 -1.92 130.47

美元/瑞郎 0.9927 0.9946 -0.19 -0.91 1.0018

英镑/美元 1.4521 1.4517 +0.03 -1.47 1.4738

美元/加元 1.4183 1.4168 +0.11 +2.49 1.3839

澳元/美元 0.6940 0.6951 -0.16 -4.60 0.7275

新西兰元/美元 0.6513 0.6538 -0.38 -4.57 0.6825

澳元/日圆 81.250 81.630 -0.47 -7.16 87.520

新西兰元/日圆 76.250 76.780 -0.69 -7.13 82.100

英镑/日圆 170.01 170.49 -0.28 -4.11 177.30

澳元/新西兰元 1.0649 1.0604 +0.42 +0.04 1.0645

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 孙国玉/杜明霞/许娜/郑茵 审校 徐文焰/王兴亚/张若琪/王颖)

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