欧洲个股：大众汽车核心品牌销量11年来首次下滑，市场形势严峻

路透柏林1月8日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 的核心品牌去年出现逾10年来的首次销售滑坡。该公司表示，2016年市场仍具“挑战性”。

公司周五称，“大众”品牌的汽车交货量下降4.8%，为582万辆，因中国和美国市场需求减弱，亦是因为公司在柴油车辆排放检测中作弊。

大众汽车表示，旗下最大部门的销售和营业收入表现欠佳，拖累包括高端品牌奥迪和保时捷在内的集团整体汽车交付下降2%至993万辆，为13年来首次下滑。

“目前全球市场的趋势仍然好坏不一，我们必须应对这种局面，”大众汽车集团CEO穆伦(Matthias Mueller)说。

该公司称，集团在中国市场的销量下降3.4%至355万辆，欧洲市场销售则上升2.5%至395万辆。中国市场多年来一直是大众稳定的营收来源。(完)