欧洲个股：大众汽车核心品牌销量11年来首次下滑，市场形势严峻

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透柏林1月8日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 的核心品牌去年出现逾10年来的首次销售滑坡。该公司表示，2016年市场仍具“挑战性”。
公司周五称，“大众”品牌的汽车交货量下降4.8%，为582万辆，因中国和美国市场需求减弱，亦是因为公司在柴油车辆排放检测中作弊。
大众汽车表示，旗下最大部门的销售和营业收入表现欠佳，拖累包括高端品牌奥迪和保时捷在内的集团整体汽车交付下降2%至993万辆，为13年来首次下滑。
“目前全球市场的趋势仍然好坏不一，我们必须应对这种局面，”大众汽车集团CEO穆伦(Matthias Mueller)说。
该公司称，集团在中国市场的销量下降3.4%至355万辆，欧洲市场销售则上升2.5%至395万辆。中国市场多年来一直是大众稳定的营收来源。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。