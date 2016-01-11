《全球重要经济事件一览表》--1月11日-1月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月11日(一)

亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表有关货币政策的讲话(1740)。

1月12日(二)

达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在北德克萨斯经济论坛发表讲话(0050)。

哥伦比亚--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就“经济前景，2016年1月”发表讲话(2015)。

巴黎--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)在欢送前法国央行总裁诺亚的会议上致欢迎词(0950)；诺亚发表题为“超低利率和央行挑战”的讲话(1010)；欧洲央行执委普雷特、日本央行总裁黑田东彦及美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)参加一个小组讨论(1030)；欧洲央行管委会成员魏德曼和英国央行总裁卡尼等参加一个小组讨论(1415)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)发表讲话(1900)。

1月13日(三)

美国锡达拉皮兹市--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1800)。

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就美国经济前景发表讲话(1245)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布经济褐皮书(1900)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话(1100)。

苏黎世--瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)就“瑞士企业的竞争力--瑞士央行的贡献”发表讲话(1300)。

1月14日(四)

孟菲斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演讲(1415)。

布鲁塞尔--欧元集团会议。

伦敦--英国央行宣布利率决定并公布会议记录(1200)。

法兰克福--欧洲央行公布12月份政策会议记录(1230)。

1月15日(五)

布鲁塞尔--欧盟财长会议。

1月18日(一)

东京--日本央行举行各地区分行经理的季度会议，央行总裁黑田东彦将发表讲话。该行将在会上公布对日本各地区的经济和物价状况季度评估报告。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛在伦敦政治经济学院举行讲座，主题为“债务、人口统计和收入分配：货币政策的新挑战”(1830)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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