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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 08:20 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月11日-1月18日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时间   国家    规模      发行细节
 1/11  1350   法国              标售国库券(BTF)
                                
 1/12         美国              发售三年期公债
 1/12         英国              标售2046年到期的通胀保值公债
 1/13         美国              发售10年期公债
                                
 1/13         日本              标售10年期通胀保值债券
                                
 1/14         日本              标售三个月期贴现国库券
 1/14         美国              发售30年期公债
 1/15         日本              提高流动性公债标售
                                
 1/18         日本              标售12个月期贴现国库券
                                
                                
 1/18  1350   法国              标售国库券(BTF)
                                
                                
                                
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王颖；审校 许娜)

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