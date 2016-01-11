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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 08:26 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月11日

*工商时报：

--劳动部职业安全卫生署表示，今年度将针对金融保险业、物流业、医疗院所、派遣业、保全业还有工读生等11类行业或对象，结合730名人手发动全国性劳动检查；其中，特别针对电子零组件制造业284家企业，实施全面普查。

--距离总统大选只剩下六天，对大陆台商来说，关注点已转移到新任总统接下来的两岸政策。台商表示，无论由谁当选总统，不外乎是如何正确处理两岸关系的发展与延续，以及在大陆经济崛起之际，找到切入点以提升台湾经济与就业。

--美光 集团并购华亚科 的800亿台币联贷案上周出现明朗进展，多家联贷大行陆续收到通知，美光将在本月14日举行公开的联贷说明会，揭露其所属意的联贷架构、年期、利率等条件，目标在今年首季将800亿台币资金全数募集到位。

*经济日报：

--国际情势变数多，选前一周，财金部会护市不松懈，国安基金不排除加码挹注，金管会也密切注意台股变化，必要时将采取相关稳定措施

--新光金控 董事长吴东进创建的新光医院，以及吴东进夫人许嫺嫺担任董事长的两家投资公司，上月大卖新光金股票逾10万张，市场瞩目，法人推测与第三代加速接班有关。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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