《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月11日

--距离总统大选只剩下六天，对大陆台商来说，关注点已转移到新任总统接下来的两岸政策。台商表示，无论由谁当选总统，不外乎是如何正确处理两岸关系的发展与延续，以及在大陆经济崛起之际，找到切入点以提升台湾经济与就业。