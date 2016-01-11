《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月11日

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
*工商时报：
--劳动部职业安全卫生署表示，今年度将针对金融保险业、物流业、医疗院所、派遣业、保全业还有工读生等11类行业或对象，结合730名人手发动全国性劳动检查；其中，特别针对电子零组件制造业284家企业，实施全面普查。
--距离总统大选只剩下六天，对大陆台商来说，关注点已转移到新任总统接下来的两岸政策。台商表示，无论由谁当选总统，不外乎是如何正确处理两岸关系的发展与延续，以及在大陆经济崛起之际，找到切入点以提升台湾经济与就业。
--美光 集团并购华亚科 的800亿台币联贷案上周出现明朗进展，多家联贷大行陆续收到通知，美光将在本月14日举行公开的联贷说明会，揭露其所属意的联贷架构、年期、利率等条件，目标在今年首季将800亿台币资金全数募集到位。
*经济日报：
--国际情势变数多，选前一周，财金部会护市不松懈，国安基金不排除加码挹注，金管会也密切注意台股变化，必要时将采取相关稳定措施
--新光金控 董事长吴东进创建的新光医院，以及吴东进夫人许嫺嫺担任董事长的两家投资公司，上月大卖新光金股票逾10万张，市场瞩目，法人推测与第三代加速接班有关。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。