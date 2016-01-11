中国经济：“十三五”GDP年均增速保持在6.5%以上难度很大--专家

李伟认为，从规律上看，当发展迈上一定阶段，经济总量达到一定规模后，增长速度一般都会下降。从发展面临的内外部条件来看，“十三五”期间将至少有三大发展的制约。 一是从国际市场看，发展的外部需求约束明显增强。2008年金融危机以后，尽管主要经济体采取了一系列刺激经济复苏的措施，但由于各国经济长期积累的结构性矛盾没有得到解决，全要素生产率普遍下降的趋势尚未得到扭转，全球经济要实现新一轮的快速增长尚需时日。IMF将2016年世界经济增速由3.8%下调至3.6%，全球经济增速放缓。 在各国竞争日渐激烈的同时，全球化进程却出现波折。表现在WTO框架下多边贸易谈判迟迟未能取得突破性、实质性进展，同时却有不少区域性的贸易安排频繁推出。这些区域性贸易安排不可避免地会使全球市场呈现“碎片化”。 二是人口结构出现转折性变化，劳动力成本约束不断增强。中国在中等收入阶段就出现人口供求关系的转折性变化，在世界上很多国家很少见到。随着人口老龄化的加剧及劳动力人口的迅速下降，在全球贸易中，中国劳动力竞争优势减弱。 三是资源环境负荷接近或达到承载力的上限，资源环境约束显着增强。长期以来，由于大量的耕地被用于工业化、城市化，中国的耕地保有量逼近“安全”红线。为保证13亿人口的粮食安全，未来的工业化、城市化不可能再像以前那样粗放式、低利用率、低成本地侵占耕地。过去不太顾忌环境成本的发展模式不可持续。