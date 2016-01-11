《香港报摘》--信报1月11日

**头版头条**

--“8.11”新滙改至今，至少有31家本港上市公司业绩直接或间接受到影响，其中29家更因此发盈警。除了有公司因为人民币兑美元贬值录得滙兑亏损外，亦有不少收入为人民币的公司因借了以美元或其他非人民币计值的外债，又或者因为购买远期外滙合约等人民币衍生产品对冲，在人民币贬值浪潮中蒙受损失。

**其他**

--渣打统计，去年香港整体（包括其他离岸市场）人民币存款证及债券总发行量为2,860亿元人民币，按年大减38.2%，是香港人民币点心债市场自2007年开始以来首次报跌；去年中资机构点心债的发行量亦大挫64.7%，仅约722亿元。

--特步 首席财务官何睿博表示，随着内地对运动用品需求增加，预计今年的同店销售有中高单位数增长，将维持在内地逾7,000间的门店；同时，致力线上线下整合，预计电商业务比例将占整体业务约10%。

--内地高端女装企业珂莱蒂尔 上周二（5日）宣布，获复星国际 旗下子公司复星瑞哲（Fosun Ruizhe）买入2,580万股，约占5.14%股权。

--由无锡国企国联集团、本港上市的首控集团 ，以及新中信国际资本合组而成的合营公司国联金融控股，准备推出10亿元人民币新能源并购基金，并将于今天公布，与一家本港上市的太阳能公司进行合作，当中可能涉及重组。（完）

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