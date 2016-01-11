《中国报摘》--其他报纸重要消息1月11日

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
**上海证券报**
--中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文表示，今年要推进粮食供给制度方面的改革，基本方向就是“市场定价、价补分离”；农业供给侧改革将是今年农村改革的大头。
**证券时报**
--中国金融四十人论坛高级研究员、曾任国家外管局国际收支司司长的管涛撰文指出，当前人民币汇率的贬值预期，有可能与市场波动不足有关。未来影响人民币汇率走势的内外部不确定因素依然较多，单方向做空人民币未必可取；各方应该克服浮动恐惧，主动接受和适应汇率双向波动的新常态。
--中央国债登记结算有限责任公司发布《2015年资产证券化发展报告》，数据显示，2015年全国共发行1386只资产证券化产品，总金额5930.39亿元人民币，同比增长79%。
**每日经济新闻**
--中国中车 公告称，以44.55亿元成功竞得中华联合保险20亿股股权，交易完成后持股比例为13.06%；此次收购有利于多元化公司资产组合，分散经营风险，促进产融结合。
**东方早报**
--记者获悉，从今年1月4日起，上海市工商局已暂停互联网金融公司的注册，只要是经营范围内有“金融”、“外包”等字眼的注册暂时都无法得到批准；此前深圳曾明确暂停相关注册。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。