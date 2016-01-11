《中国报摘》--其他报纸重要消息1月11日

**上海证券报**

--中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文表示，今年要推进粮食供给制度方面的改革，基本方向就是“市场定价、价补分离”；农业供给侧改革将是今年农村改革的大头。

**证券时报**

--中国金融四十人论坛高级研究员、曾任国家外管局国际收支司司长的管涛撰文指出，当前人民币汇率的贬值预期，有可能与市场波动不足有关。未来影响人民币汇率走势的内外部不确定因素依然较多，单方向做空人民币未必可取；各方应该克服浮动恐惧，主动接受和适应汇率双向波动的新常态。

--中央国债登记结算有限责任公司发布《2015年资产证券化发展报告》，数据显示，2015年全国共发行1386只资产证券化产品，总金额5930.39亿元人民币，同比增长79%。

**每日经济新闻**

--中国中车 公告称，以44.55亿元成功竞得中华联合保险20亿股股权，交易完成后持股比例为13.06%；此次收购有利于多元化公司资产组合，分散经营风险，促进产融结合。

**东方早报**

--记者获悉，从今年1月4日起，上海市工商局已暂停互联网金融公司的注册，只要是经营范围内有“金融”、“外包”等字眼的注册暂时都无法得到批准；此前深圳曾明确暂停相关注册。(完)