《新兴市场重要经济事件预告》--1月11日-1月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月11日(一)

首尔--韩国候任企划财政部长官柳一镐出席国会对其提名进行确认的听证会。

马卡蒂市--亚洲开发银行公布Southeast Asia and the Economics of Global Climate Stabilization报告(0030)。

1月12日(二)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行利率会议(1100)。

1月13日(三)

莫斯科--俄罗斯举行年度Gaidar经济论坛,来自财政部、央行等官员将出席(至1月15日)。

华沙--波兰央行货币政策委员会会议。

1月14日(四)

巴黎--关于未来就业的政策论坛暨经济合作暨发展组织就业与劳工部长级会议(至1月15日)。OECD秘书长葛利亚将致开幕与闭幕词。

华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。

首尔--韩国央行宣布利率决定(0100)。

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定。

1月15日(五)

利马--秘鲁央行公布利率决定(0000)。

1月18日(一)

东京--国际货币基金组织(IMF)研讨会:日本的经济挑战和结构性改革选项。IMF前副总裁筱原尚之参加小组讨论(0500)。

