《新兴市场重要经济事件预告》--1月11日-1月18日

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月11日(一)
首尔--韩国候任企划财政部长官柳一镐出席国会对其提名进行确认的听证会。
马卡蒂市--亚洲开发银行公布Southeast Asia and the Economics of Global Climate Stabilization报告(0030)。
1月12日(二)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行利率会议(1100)。
1月13日(三)
莫斯科--俄罗斯举行年度Gaidar经济论坛，来自财政部、央行等官员将出席(至1月15日)。
华沙--波兰央行货币政策委员会会议。
1月14日(四)
巴黎--关于未来就业的政策论坛暨经济合作暨发展组织就业与劳工部长级会议(至1月15日)。OECD秘书长葛利亚将致开幕与闭幕词。
华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。
首尔--韩国央行宣布利率决定(0100)。
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定。
1月15日(五)
利马--秘鲁央行公布利率决定(0000)。
1月18日(一)
东京--国际货币基金组织(IMF)研讨会：日本的经济挑战和结构性改革选项。IMF前副总裁筱原尚之参加小组讨论(0500)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。