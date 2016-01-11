《香港报摘》--经济日报1月11日

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
**头版头条**
--香港住屋成港人最关注问题之一，发展局局长陈茂波坦言，现时的楼价如果下跌一成，很多人仍然负担不来，但他强调，政府没有为楼价水平订下指标。
**其他**
--人民币贬值掀起全球恐慌，但高盛资深中国经济分析师邓敏强指，「现时（人民币）贬值是央行控制范围之内，不觉得是一件不愿意见到的事」，认为贬值对股市仍是心理因素影响，多于实际影响。
--今年来人民币急贬近2%，拖累人币强积金基金全部见红，市场更担心连续两年呈负回报；但BCT银联指，约3万名成员拣人币基金，暂未见明显赎回。
--万达商业 去年累计实现合同销售额为1,640.8亿元人民币，完成全年目标1,680亿元的97.7%。公司公布2016年全年目标，整体合同收入额目标为1,300亿元。 （完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 黄凯)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。