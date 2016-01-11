《香港报摘》--经济日报1月11日

**头版头条**

--香港住屋成港人最关注问题之一，发展局局长陈茂波坦言，现时的楼价如果下跌一成，很多人仍然负担不来，但他强调，政府没有为楼价水平订下指标。

**其他**

--人民币贬值掀起全球恐慌，但高盛资深中国经济分析师邓敏强指，「现时（人民币）贬值是央行控制范围之内，不觉得是一件不愿意见到的事」，认为贬值对股市仍是心理因素影响，多于实际影响。

--今年来人民币急贬近2%，拖累人币强积金基金全部见红，市场更担心连续两年呈负回报；但BCT银联指，约3万名成员拣人币基金，暂未见明显赎回。

--万达商业 去年累计实现合同销售额为1,640.8亿元人民币，完成全年目标1,680亿元的97.7%。公司公布2016年全年目标，整体合同收入额目标为1,300亿元。 （完）

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