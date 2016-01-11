台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透台北1月11日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为566亿台币。
今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.73%；91天期为0.79%；182天期则为0.91%。
央行上日共发行542.5亿台币存单。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。