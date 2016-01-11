《交易视点》台债还需清洗筹码才会令盘势重回多头--凯基证券

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透台北1月11日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，中国经济成长的阴霾令全球市场出现不安的情绪，由于台湾与对岸贸易的依存度高，短期内出口表现难有改善的空间，也将迫使央行持续加大宽松的力道。尽管开春后交易商普遍出现伺机获利调节的动作，令台债利率表现不如预期，可能还需要几次洗筹码的动作才会令盘势重回多头的行列，操作上不须躁进等待捡便宜的机会。预期五年券104/13期 交易区间0.58%-0.65%，十年券104/12期 则为0.97%-1.10%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。