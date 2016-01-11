《交易视点》台债还需清洗筹码才会令盘势重回多头--凯基证券

路透台北1月11日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，中国经济成长的阴霾令全球市场出现不安的情绪，由于台湾与对岸贸易的依存度高，短期内出口表现难有改善的空间，也将迫使央行持续加大宽松的力道。尽管开春后交易商普遍出现伺机获利调节的动作，令台债利率表现不如预期，可能还需要几次洗筹码的动作才会令盘势重回多头的行列，操作上不须躁进等待捡便宜的机会。预期五年券104/13期 交易区间0.58%-0.65%，十年券104/12期 则为0.97%-1.10%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)