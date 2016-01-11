《香港报摘》--其他报纸重要消息1月11日

**明报**

--深陷清盘漩涡的太平洋恩利 再受打击，集团公布接获通知，旗下附属公司恩利资源一批本金金额2亿坡元（约10.8亿港元）债券已触发违约，太平洋恩利称正与一名主要债券持有人讨论，惟未提及是否需要提早还款。

**星岛日报**

--分析认为，中国经济数据不理想引发市场忧虑，加上人民币汇率持续波动，将是影响港股本周走势的主要因素，恒指20,000关恐随时失守。

--香港科技大学协理副校长及学务长谭嘉因表示，香港应检讨监管条例，以配合科技发展。就以近年大行其道的众筹平台来说，他建议实施分级制，有能力承受较高风险的投资者，可以用较多的金额参与众筹平台。

**苹果日报**

--美国即将踏入业绩潮，并由大型银行「打头炮」，当中以花旗集团（Citigroup Inc.）最惹人注目。市场预期，在美国金融业盈利增长方面，花旗将贡献最大。

--中银香港 去年底正式落实以680亿港元出售南商予中国信达 ，购入母公司中国银行 东盟资产亦正在推进。消息透露，中银将透过全球招聘，加设一个专责管理未来东南亚业务的高层主管职位，因未来参与「一带一路」相关融资信贷，成为中银升级为区域性银行的关键。

**东方日报**

--国美 向大股东黄光裕收购旗下门店资产-艺伟发展公司的交易，将于下周五（22日）由独立股东表决。早前反对长建 及电能 合并方案的机构投资者顾问公司Institutional Shareholder Services（ISS），就今次收购发表报告，指出其独立财务顾问百德能的意见「公平」及「合理」，认为股东应对收购投赞成票。

**文汇报**

--由于人民币汇率持续下挫，不但港人担忧资产缩水，就连一些内地民众也纷纷将手中人民币转为港元或美元，以规避人民币贬值的风险。深圳多家银行港元断货。

--广州去年卖地金额创下历史新高，总成交金额达959亿元人民币。据了解，在拿地金额前十的房企中，越秀地产 以100多亿元居榜首，保利地产 和万科企业 位居二、三位。 （完）

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