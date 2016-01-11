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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 09:00 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月11日

1月11日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7618港元      )
                                                                                                                                                                                           
 美股道琼工业指数周五收低-167.65,或-1.02%,报16346.45点.因油价重挫及对全球经济的担忧挥之不去，盖过                                                                                          
 了美国就业增长强劲的因素。                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                           
 公司名称            ADR代码      收盘价  涨跌幅     成交量    ADR折合每股普通股   较港股溢价                                                                                              
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                         
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                     
 中海油                        95.380   -2.16      36800             7.403      -2.97                                                                                                      
 中国铝业                       7.430    1.23      30911             2.307      -3.48                                                                                                      
 中国移动                      51.510    0.27     332289            79.962      -2.54                                                                                                      
 中国人寿                      14.120   -1.40     223047            21.919      -2.80                                                                                                      
 中石油                        58.460   -0.75      29907             4.538      -3.04                                                                                                      
 中石化                        54.480    1.43      42628             4.229      -3.24                                                                                                      
 汇丰控股            <HSBC.K   36.150   -0.66    3396206            56.118      -2.23                                                                                                      
 中电信                        43.320    0.74       8457             3.362      -2.82                                                                                                      
 中国联通                      11.160    1.36     140197             8.662      -2.12                                                                                                      
 兖州煤业                       4.390    1.15       8277             3.407      -3.20                                                                                                      
 华能国际                      33.910    0.18      12407             6.580      -2.37                                                                                                      
 南方航空                      30.930   -7.73      12450             4.801      -2.01                                                                                                      
 东方航空                      24.640    0.53       6242             3.825       2.55                                                                                                      
 中芯国际                       4.620   -0.43       4022             0.717      -3.08

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