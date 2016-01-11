《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月11日

1月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7618港元 ) 美股道琼工业指数周五收低-167.65,或-1.02%,报16346.45点.因油价重挫及对全球经济的担忧挥之不去，盖过 了美国就业增长强劲的因素。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 95.380 -2.16 36800 7.403 -2.97 中国铝业 7.430 1.23 30911 2.307 -3.48 中国移动 51.510 0.27 332289 79.962 -2.54 中国人寿 14.120 -1.40 223047 21.919 -2.80 中石油 58.460 -0.75 29907 4.538 -3.04 中石化 54.480 1.43 42628 4.229 -3.24 汇丰控股 <HSBC.K 36.150 -0.66 3396206 56.118 -2.23 中电信 43.320 0.74 8457 3.362 -2.82 中国联通 11.160 1.36 140197 8.662 -2.12 兖州煤业 4.390 1.15 8277 3.407 -3.20 华能国际 33.910 0.18 12407 6.580 -2.37 南方航空 30.930 -7.73 12450 4.801 -2.01 东方航空 24.640 0.53 6242 3.825 2.55 中芯国际 4.620 -0.43 4022 0.717 -3.08