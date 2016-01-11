永安期货：中国期指总持仓呈温和增长态势

以下内容节选自1月11日的《期货日报》：

节后第一周市场开启暴跌行情，虽然上周五权重股护盘指数出现反弹，但反弹力度明显不足。上周期指三个品种均出现大幅下挫，IF、IH及IC主力合约当周跌幅分别为9.91%、8.71%及13.51%。基差方面，上周贴水一度收窄，但由于之后现货大幅反弹，期指走势相对低迷，期货贴水转而扩大。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水52.6、25.41及170.6点。

主力持仓方面，虽然期指各品种持仓增加明显，但前20名主力持仓并未出现大幅增仓，其中部分品种主力持仓甚至出现回落。IF上周多空主力双双减仓，持仓分别下滑946手和1809手，空头持仓大幅缩减导致净空持仓迅速降至292手。由于银行、钢铁等大盘蓝筹股走强护盘，IH走势相对坚挺，多空持仓出现小幅增仓迹象，增仓幅度在100手上下，净多持仓较前一周小幅回落至57手。与IF类似，IC多空主力均出现减仓，空头减仓幅度更大，净空持仓降至257手。(完)

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