万达期货：有色金属全线下挫拖累上期有色金属指数

上周，由于人民币离岸暴跌，令国内商品市场比值大幅上修，内盘较外盘抗跌，但整体依然全线下挫。上期有色金属指数屡次上攻60日线未果，最高至2,094.5，最低至2,025，周内下挫2%，成交量较前一周明显放大。

铜：尽管美元冲高回落且下测60日均线支撑，但商品市场未受提振，铜价全线重挫，先后跌破近日均线支撑，周度重心大幅下移。仓量齐增，空头依然占据上风。沪铜表现略强于外盘，周初短暂围绕36,300元/吨一线整理后，于周中直触35,230元/吨，并失守40日均线。由于沪铜抗跌，沪伦铜比值大幅上修至7.9以上。(完)