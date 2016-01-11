万达期货：有色金属全线下挫拖累上期有色金属指数

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
以下内容节选自1月11日的《期货日报》：
上周，由于人民币离岸暴跌，令国内商品市场比值大幅上修，内盘较外盘抗跌，但整体依然全线下挫。上期有色金属指数屡次上攻60日线未果，最高至2,094.5，最低至2,025，周内下挫2%，成交量较前一周明显放大。
铜：尽管美元冲高回落且下测60日均线支撑，但商品市场未受提振，铜价全线重挫，先后跌破近日均线支撑，周度重心大幅下移。仓量齐增，空头依然占据上风。沪铜表现略强于外盘，周初短暂围绕36,300元/吨一线整理后，于周中直触35,230元/吨，并失守40日均线。由于沪铜抗跌，沪伦铜比值大幅上修至7.9以上。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。