东海期货：郑商所易盛农期指数权重品种有望止跌企稳

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
以下内容节选自1月11日的《期货日报》：
上周，由于PMI数据连续第十个月低于50，引发市场担忧，股市大跌，拖累易盛农期指数走弱。截至1月8日，易盛农期指数报收于999.20点。
白糖上周自高位回落，一方面，市场担忧中国需求进一步下滑，包括原糖在内的大宗商品均出现不同程度的下跌，影响亦波及到郑糖。另一方面，广西白糖产销数据双降，尤其是销糖率同比下滑约22%，表明白糖消费增长趋缓，市场预期落空。不过，在整体减产的格局下，白糖继续下行空间或较为有限。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。