东海期货：郑商所易盛农期指数权重品种有望止跌企稳

白糖上周自高位回落，一方面，市场担忧中国需求进一步下滑，包括原糖在内的大宗商品均出现不同程度的下跌，影响亦波及到郑糖。另一方面，广西白糖产销数据双降，尤其是销糖率同比下滑约22%，表明白糖消费增长趋缓，市场预期落空。不过，在整体减产的格局下，白糖继续下行空间或较为有限。(完)