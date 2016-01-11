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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 09:06 BJT

东海期货：郑商所易盛农期指数权重品种有望止跌企稳

以下内容节选自1月11日的《期货日报》：

上周，由于PMI数据连续第十个月低于50，引发市场担忧，股市大跌，拖累易盛农期指数走弱。截至1月8日，易盛农期指数报收于999.20点。

　　白糖上周自高位回落，一方面，市场担忧中国需求进一步下滑，包括原糖在内的大宗商品均出现不同程度的下跌，影响亦波及到郑糖。另一方面，广西白糖产销数据双降，尤其是销糖率同比下滑约22%，表明白糖消费增长趋缓，市场预期落空。不过，在整体减产的格局下，白糖继续下行空间或较为有限。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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