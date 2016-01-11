永安期货：大连铁矿石期货或转入阴跌模式

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
以下内容节选自1月11日的《期货日报》：
自去年12月中旬以来，铁矿石主力合约1605于历史低点快速拉升，至当月末甚至一度触及11月中旬以来的高位。然而元旦过后，铁矿石一路振荡下跌，上周五更是大幅跳水，价格下行趋势愈发明显。预计铁矿石本轮反弹已基本结束，但短期内仍存在一定的支撑，快速下行难期，或转入阴跌走势。
目前，铁矿石现货贸易尚处于供需两弱的紧平衡状态，大宗商品市场亦整体维持振荡格局。不过，黑色系前期利多已经基本出尽，一旦市场情绪转向，新一轮下跌行情或将就此开启。操作上，可布局空单，但须轻仓长持，以规避日内行情大幅波动的风险。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。