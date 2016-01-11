永安期货：大连铁矿石期货或转入阴跌模式

以下内容节选自1月11日的《期货日报》：

自去年12月中旬以来，铁矿石主力合约1605于历史低点快速拉升，至当月末甚至一度触及11月中旬以来的高位。然而元旦过后，铁矿石一路振荡下跌，上周五更是大幅跳水，价格下行趋势愈发明显。预计铁矿石本轮反弹已基本结束，但短期内仍存在一定的支撑，快速下行难期，或转入阴跌走势。

目前，铁矿石现货贸易尚处于供需两弱的紧平衡状态，大宗商品市场亦整体维持振荡格局。不过，黑色系前期利多已经基本出尽，一旦市场情绪转向，新一轮下跌行情或将就此开启。操作上，可布局空单，但须轻仓长持，以规避日内行情大幅波动的风险。(完)

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