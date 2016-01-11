港报社评：私楼供应达标，房困缺地未解--经济日报1月11日

特首将宣读新一份施政报告，相信房屋仍是重中之重。现届政府上任以来，私楼供应达标，助稳中期楼市，惟公营房屋供不应求加剧，拓展土地仍捉襟见肘，房策依然是任重道远。

后天施政报告 房策须安民心

特首梁振英后天将宣读他任内第四份施政报告，由于现届任期已过半，各方近期纷对其至今施政作小总结，尤其他视为重中之重的土地及房屋政策，而政府近日亦示意私楼供应将可继续达至每年约1.8万至2万伙的目标。

以私楼而论，虽然现任政府曾多番就楼控措施落药，惟亦要候至美国加息的大环境，楼价才开始出现调整，但港府在稳定增加私楼的土地供应，实亦功不可没；且按港府现时规划，未来一年的私楼土地，以至未来三至四年的私楼落成量，均可望达标，可助楼市中期稳定发展。

惟现时楼市已经转角，而政府高官多番表示楼价下跌一成多，年轻人仍负担不起，那么，港府对楼价是否有一个合理水平的估量？楼控措施是否要楼价到此合理目标才会调整？此对市场预期有一定影响，市民期望施政报告能有所交代。

港府在私楼上的工作有成，但同样重要以至更重要的，尚有另外两方面。其一，是公营房屋供应。

公屋供不应求 拓地寸步难行

一方面，在满足十年房屋计划中的公营房屋上，土地其实尚未有足够着落，市民对达标难言安心。另一方面，公营房屋供不应求的压力不断增加，例如，轮候公屋的人龙不断创历史新高，去年9月达28.4万人；公屋3年上楼的承诺不但无法实践，轮候时间更不断延长，已达3.6年的新高。更深层、更长远的是拓地尚未见成绩。现时港府暂时能够提供足够土地，主要是推谷港铁加快推出沿綫项目、更改土地用途、运用绿化带等，但这些土地始终有限，始终捉襟见肘，实须开拓新土地。填海等固然需要更多时间研究、讨论、寻求共识推行，但如开发新界东北、拓展大屿山等亦仍面对种种阻力，可谓寸步难行。

要真正在土地与房屋问题上取得成绩，除私楼供应外，施政报告更需回答如何解决公营房屋供应不足、如何开拓新土地，如此才可让市民对长远能安居有信心。当然，港府有领导重责，但要安居梦能够实现，亦须市民参与，特别是在保育与开拓土地务实地作出平衡，释出土地，并督促政府依香港长远利益办事。

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