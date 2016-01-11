宝城期货：沪胶空头占据优势，价格存在一定的回撤空间

以下内容节选自1月11日的《期货日报》：

新年首个交易周，沪胶期货在利空因素叠加的冲击下，迎来“开门绿”行情，主力1605合约自10,500元/吨一线上方滑落至10,000元/吨的整数关口附近，不但尽数回吐此前涨幅，而且主导权重新回到空头手中。

从沪胶1605合约持仓结构和总量来看，短期市场主导权依然在空头手中。在几大空头主力未出现集体减持的背景下，预计沪胶期价存在一定的回撤空间。(完)

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