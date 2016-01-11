宝城期货：沪胶空头占据优势，价格存在一定的回撤空间

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
以下内容节选自1月11日的《期货日报》：
新年首个交易周，沪胶期货在利空因素叠加的冲击下，迎来“开门绿”行情，主力1605合约自10,500元/吨一线上方滑落至10,000元/吨的整数关口附近，不但尽数回吐此前涨幅，而且主导权重新回到空头手中。
从沪胶1605合约持仓结构和总量来看，短期市场主导权依然在空头手中。在几大空头主力未出现集体减持的背景下，预计沪胶期价存在一定的回撤空间。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。