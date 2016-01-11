全球金市：避险需求推动金价反弹，因股市面临逆境

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
外界认为中国政府在管控股市和汇率方面失策，这令人担忧中国政府在经济政策上也可能失控。
中国证券报援引中国国务院发展研究中心主任李伟的话报导，受国际市场需求约束明显增强及劳动力成本约束不断增强等因素影响，“十三五”时期(2016-2020年)GDP年均增速保持在6.5%以上难度很大。
上周黄金的投资需求出现回升迹象。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的数据显示，上周四该基金的黄金持仓增加4.2吨。
现货银 涨0.6%至每盎司14.016美元，现货铂金(白金) 跌0.8%至每盎司869.74美元。现货钯金 跌1.9%至每盎司484.5美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/汪红英；审校 王丽鑫/王兴亚)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。