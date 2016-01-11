全球金市：避险需求推动金价反弹，因股市面临逆境

外界认为中国政府在管控股市和汇率方面失策，这令人担忧中国政府在经济政策上也可能失控。

中国证券报援引中国国务院发展研究中心主任李伟的话报导，受国际市场需求约束明显增强及劳动力成本约束不断增强等因素影响，“十三五”时期(2016-2020年)GDP年均增速保持在6.5%以上难度很大。

上周黄金的投资需求出现回升迹象。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的数据显示，上周四该基金的黄金持仓增加4.2吨。

现货银 涨0.6%至每盎司14.016美元，现货铂金(白金) 跌0.8%至每盎司869.74美元。现货钯金 跌1.9%至每盎司484.5美元。(完)

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