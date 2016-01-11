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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 09:14 BJT

瑞达期货：大连豆粕期货维持强势，短期价格仍有反弹空间

以下内容节选自1月11日的《期货日报》：

1月7日和8日，连续两个交易日，豆粕1605合约成交量明显放大，价格被多头推高，突破2400元/吨。在市场增量资金介入的作用下，短期价格仍有反弹空间。

　　前期，瀑布线运行角度略向下，对期货价格形成压制。但截至上周五，已经被突破。强弱指标RSI也向上形成“金叉”，意味着短期多头动能充沛。

　　操作上，2370—2390元/吨的区域内介入多单，止损位设在2355元/吨，目标位设在2450元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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