瑞达期货：大连豆粕期货维持强势，短期价格仍有反弹空间

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
以下内容节选自1月11日的《期货日报》：
1月7日和8日，连续两个交易日，豆粕1605合约成交量明显放大，价格被多头推高，突破2400元/吨。在市场增量资金介入的作用下，短期价格仍有反弹空间。
前期，瀑布线运行角度略向下，对期货价格形成压制。但截至上周五，已经被突破。强弱指标RSI也向上形成“金叉”，意味着短期多头动能充沛。
操作上，2370—2390元/吨的区域内介入多单，止损位设在2355元/吨，目标位设在2450元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。