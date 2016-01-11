港报社评：蔡英文执政在望，别忘记做对的事--信报1月11日

台湾大选已经进入倒数阶段，如果没有出现重大意外事故，一般相信民进党的总统候选人蔡英文将会成功当选，因为根据各式各样的民意调查，蔡英文伙拍陈健仁的组合遥遥领先，大幅抛离国民党的朱立伦和王如玄。至于亲民党的候选人宋楚瑜和徐欣莹，胜望更微乎其微。

本月十六日是台湾总统大选及立法委员选举投票日，估计投票率将超过七成，蔡英文有望以百分之五十五得票率胜出，让台湾再一次出现政党轮替，而且是破天荒由女性执掌政权。莫说蔡英文当选总统的呼声高唱入云，连民进党取得立法院过半议席的机会亦甚高。不同于十六年前民进党陈水扁胜选，以及四年后连任，当时国民党一直在立法院占据多数议席，绿营施政处处受到掣肘。假如这次民进党由总统府到立法院皆实现「完全执政」，政党轮替可谓揭开新的一页。

国民党衰颓之势始于二○一四年底的「九合一」地方选举，绿营大胜，蓝营惨败，被揶揄为「输得只剩总统府」。如此情况与马英九执政七年半以来，无法让台湾人民生活改善有关，蔡英文的选举策略之一是批评国民党治下「台湾停滞了」，经济固然停滞，公义亦复停滞。事实上，现在台湾许多大学毕业生的每月起薪点仅约二万五千元新台币，折合港币不足六千元，生活拮据之余，根本无法负担愈来愈猛涨的楼价。对于年轻一代而言，只好利用选票把国民党赶下台以求改变。

国民党政绩乏善足陈，为保住执政地位，手上可以打的只剩下「两岸牌」。去年十一月，台湾的马英九总统于任满之前，在新加坡与国家主席习近平来个历史性两岸领导人会面，朱立伦在选战中则集中火力攻击蔡英文的两岸政策。朱立伦三番四次指出，蔡英文至今不谈两岸赖以和平发展的「九二共识」，虽然提出「维持现状」，却没告诉大家何谓现状以及如何维持，民进党若胜选，两岸关系恐难顺畅。

诚然，蔡英文口中的维持现状确是十分模糊，没有人说得准她的现状到底是「李登辉时代的现状」、「陈水扁时代的现状」，抑或是「马英九时代的现状」，是统是独语焉不详。可是，恰恰是其莫衷一是的模糊姿态，让台湾大选一个举足轻重的「幕后玩家」放下心头大石。去年六月，蔡英文访问美国，明确提出「维持两岸现状」，得到美方认可，为踏上总统之路扫除外部障碍。

简单地说，维持现状即是不制造麻烦，既可安美国的心，亦可避免触动大陆的敏感神经。更加重要的是，台湾选民当前最关注的并不是「九二共识」之类的两岸关系，他们迫切考虑的是涉及种种民生问题的本土利益，蔡英文四両拨千斤搁下两岸议题，不会严重损害其选情。

蔡英文全力拉票，从台湾最南端的屏东家乡枋山乡枫港出发，进行全台扫街造势，高喊「枫港不要让我漏气」、「今年一定要拚过去，让屏东女儿做总统」。无独有偶，台北市长柯文哲从台北市公馆水岸广场出发，挑战单车一日双城，日以继夜长征三百八十公里，由北到南抵达高雄，全程吸引百万民众观看直播。五十六岁的柯文哲展现「这阿伯真的很狂」的体能，骑单车抵达高雄之后竟然不是累到爬不起床，而是马不停蹄，吃过早餐就拜访前总统陈水扁的家，与阿扁见了一整个早上，关心其身体状况。对此网民惊呼道，看到柯P能这样，其他人根本就没有藉口不回家投票。柯文哲此举无疑是对绿营一次有力的助选。

如果说柯文哲是台湾政坛一个异数，那么蔡英文一旦成功当选总统之后，不妨在柯P身上好好借监。柯文哲担任台北市长以来，民望一直高企，最近虽然跌了，但仍然保持约七成的满意度。柯文哲的回应是改革需要阵痛，但政策推动要有一定民意支持，未来一年半会将民意支持率设定在六成半至七成之间，如果跌破六成半会「再收敛」。他强调，当支持度高于六成半时，应要Do right thing（做对的事），否则便要Do thing right（把事做对）。不过，其实柯文哲的施政理念一直认为，Do right thing才是对。

蔡英文以及民进党要是实现「完全执政」，别忘记做对的事，最低限度必须汲取陈水扁执政之时的惨痛教训。而当以执政身份与北京直接交手时，两岸政策就不能继续模糊过关了，届时才是真正的考验 。

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