中国个股：绿地控股将参与河南郑州三条地铁线等PPP项目建设

路透上海1月11日 - 中国大型地产公司--绿地控股 的大基建产业进一步拓展。据公司周一公告，近期公司与河南郑州市政府签署合作框架协议，绿地将参与郑州轨道交通3号线一期，2号线二期和4号线三条地铁以及城市基础设施、城中村改造等PPP（政府与社会资本合作）项目。

绿地控股还与河南交通投资集团签署合作框架协议，拟合作投建河南省高速公路项目，近期双方拟共同推进息县至邢集+淮滨至豫皖省界高速公路PPP项目的投融资、建设 和经营。绿地这两项框架协议下的项目，合计投资额预计将达千亿元人民币级别。

公告显示，除三条地铁以外，绿地与郑州合作的市政基建项目包括郑州市双桥污水处理厂项目、郑州市八岗污泥处理厂项目、G310公路郑州西南段改建工程。另外，绿地还拟参与郑州的新区建设和大棚户区改造项目，包括郑州高新区金融服务产业园项目、八郎寨村庄改造项目、金水区张砦旧城改造项目等。

公司周一新闻稿引述绿地控股董事长兼总裁张玉良的话称，绿地在国内市场的投资，要市场细分、因地制宜。

“房地产行业总体供大于求、结构加剧分化的格局仍将延续，但我们发现仍有相当一部分区域中心城市市场保持活力、趋势向好。”他说，绿地明确将进一步优化区域布局，围绕经济发展、人口集聚、产业发展等核心要素，积极、谨慎、有区别地进行土地储备，进一步将资源向重点领域、重点城市、重点产品倾斜。

他指出，未来，一线城市以及中部地区核心城市仍将是绿地重点投资区域。与此同时，绿地也将结合参与城市基建，进一步做强“大基建”板块，重点推动旗下相关企业加速创新经营模式、增强拓展能力，发挥“投资+施工”的优势，积极获取大型优质基础设施项目。