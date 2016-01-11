路透基点：中国长江三峡集团公司为巴西水电站交易筹借贷款--TRLPC

路透香港1月11日 - 汤森路透旗下基点援引知情人士消息报道，中国 长江三峡集团公司已从两家中资银行融得一笔12亿美元的一年期过桥贷款 ，以支持其以138亿雷亚尔(34亿美元)收购巴西两座水电站经营权，并考 虑用再融资方案来取代过桥贷款。 中国工商银行担任这笔过桥贷款的牵头行兼簿记行，承贷6亿美元。 中国国家开发银行承贷数额相同。贷款已于12月底签署。 一位知情人士称，取代过桥贷款的再融资方案可能由银团定期贷款和 债券组成。 知情人士称，长江三峡集团公司有意让西班牙桑坦德银行 和 中国工商银行担任10亿雷亚尔定期贷款的牵头行，这将是再融资方案的一 部分。贷款或将有五年期限，料将在巴西组建财团。 三峡集团已于今年1月获得如匹亚(Jupia)和伊利亚索尔泰拉(Ilha So lteira)大坝控股权。这两座水电站之前由巴西的圣保罗电力公司(Cesp) 运营，是巴西政府11月向电力企业和投资者招标的两个最大的水电站，招 标旨在重组电力行业，并在实施严厉财政整顿措施之际使其空虚的国库获 得亟需的收入。 如匹亚和伊利亚索尔泰拉总装机容量接近5,000兆瓦。三峡集团将根 据签署的30年期合约获得每年23.8亿雷亚尔的收入。这一数字会定期评估 。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)