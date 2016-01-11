港报社评：发展大屿山意义大，充分谘询加快规划--文汇报1月11日

大屿山发展谘询委员会昨日公布首份工作报告，建议将大屿山大变身，变成集旅游、娱乐及商业兼备的重点地区。发展大屿山潜力大、意义大，有利解决香港土地供应紧张及产业狭窄等问题，增强香港发展的后劲，对改善就业、惠及民生大有裨益。当局应该加快制订开发大屿山的规划蓝图，广泛谘询各界，集思广益，共同规划、发展和保育大屿山。政党政客更不应将大屿山发展政治化，扼杀香港重振声威、再展辉煌的机会。

香港近年发展牛步寸进，被周边竞争对手爬头，土地供应不足、缺乏大型综合项目带动是主要原因之一。大屿山是本港最大岛屿，面积接近150平方公里，约为港岛的两倍。特首梁振英的第二份施政报告，提出要发展大屿山，充分发挥港珠澳大桥香港口岸人工岛的桥头经济，并且研究进一步开发大屿山东部水域和邻近地区，打造优质的「东大屿都会」，成为新的核心商业区，容纳未来新增的人口。这个战略方向，是符合香港发展实际的，开发大屿山可望解决制约香港发展的燃眉之急，实现产业、就业、居住等方面的综合突破效应。大屿山已成为特区政府未来的重点发展区域。

经过两年研究，大屿山发展谘询委员会发表的首份工作报告，综合出五大组别的主要建议，包括空间规划及土地利用、保育、策略性交通运输基建、康乐及旅游、社会发展。根据报告的构想，未来大屿山通过填海造地等一系列措施，可创造出作为中区及九龙东以外的本港第三个核心商业区、大型休闲娱乐渡假村，可容纳新增40万至70万人口，东大屿山将是2030年后本港主要土地供应来源之一。

报告还建议兴建道路网和铁路，接通东大屿山至新界西北、北大屿山以及市区；另外，随着港珠澳大桥、机场第三跑道、以及屯门至赤鱲角连接道路的落成，大屿山将成为粤港澳三地的交汇点，有助加强香港与珠三角西部的合作和联系。

总而言之，未来大屿山将成为集商业、旅游、交通、居住于一体的大型发展区，不仅能解决就业、房屋问题，还能促进香港与内地的融合，成为振兴香港经济的重要火车头，发展意义较之当年的「玫瑰园计划」有过之而无不及。大屿山发展前景无限，具有战略性和迫切性，特区政府应做好发展的短中长规划，尽快将美好愿景转化为可操作的蓝图，按部就班分阶段落实。

值得注意的是，大屿山有7成面积为郊野公园，而发展计划规模庞大，更需要大面积填海，在目前本港环保意识不断提高，事事政治化的气氛下，大屿山发展计划恐怕难免遭到狙击。新界东北发展计划已经阻力重重，开发大屿山亦很可能被加上「出卖香港」、「深圳后花园」等等的「罪名」，发展举步维艰。因此，开发大屿山计划有必要充分谘询各界意见，做好事前解释游说，尽可能照顾各持份者的利益，让公众清楚认识开发大屿山对香港的重要性，最大程度凝聚支持发展的民意，以抵制别有用心政客的妨碍干扰，确保计划能够顺利推进，早日令港人分享到发展的红利。

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