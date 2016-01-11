美国B-52轰炸机飞越韩国 美方称其为“对朝鲜挑衅行为的回应”

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月10日 - 美国周日出动一架B-52轰炸机在韩国上空进行低空飞行，美方称这是对朝鲜核试验的回应。
朝鲜领导人金正恩证实之前朝鲜媒体报导，称朝鲜成功进行氢弹试验，并表示这是针对美国核战威胁的自卫性措施。
美国出动的这架大型B-52轰炸机驻防关岛，可携带核武器，周日中午时分（0300 GMT左右）出现在乌山空军基地上空低空飞行。美国军方发表声明称，美国一架F-16战机和韩国一架F-15战机为轰炸机护航，之后轰炸机返回关岛。
乌山空军基地在首尔以南，距离朝韩非军事区约77公里。美国军方称，此次飞行是“对朝鲜近期挑衅行为的回应”。
美国白宫幕僚长麦克唐纳（Denis McDonough）周日称，此次飞行向韩国表明“我们与他们之间深厚且持久的盟友关系”。
“昨晚（飞行）是（给韩国）进一步的保证，这非常重要。”麦克唐纳在CNN的《国情咨文》节目表示。
麦克唐纳称，美国将继续与中国、俄罗斯、日本和韩国合作，孤立朝鲜，直至朝鲜履行弃核承诺。
“除非他们（朝鲜）做到这点（履行弃核承诺），否则他们仍将和现在一样，是个无法保障本国人民生计的被孤立国家。”麦克唐纳表示。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
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