朝鲜核试验或促使韩日启动军事合作

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京/首尔1月8日 - 朝鲜近期核试验引发日本和韩国不安，但却可能巩固韩日达成的脆弱和解，可能促使这两个美国的重要盟友启动军事合作。
日本与韩国上月就解决“慰安妇”问题达成了一项里程碑式协议。日本再次对韩国表示道歉，并承诺提供约10亿日圆（847万美元）帮助韩国的“慰安妇”幸存者。
军事官员和防务专家称，朝鲜最近的核试验让韩日面临共同威胁，因此可能推进两国的和解关系。这可能促使韩日进行军事合作，而非维持以往的冷淡距离。韩日是美国在该地区最密切的盟友。
“我认为‘慰安妇’协议和朝鲜核试验可能促使（韩日）军事合作，”一位要求匿名的日本海上自卫队高官对路透表示。“核试验令该地区的安全局势恶化。”
据韩国总统朴槿惠的办公室称，朴槿惠周四与日本首相安倍晋三通电话，双方探讨了韩日之间以及韩日与美国、中国和俄罗斯进行密切合作的必要性。
韩日防长于周五晚举行了会谈。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。