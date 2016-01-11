港报社评：过早定论无助了解真相--星岛日报1月11日

铜锣湾书店股东李波「失踪」事件，引起公众议论，闹得沸沸扬扬，有团体昨要求内地立即「释放」他，并将此事定论为「越境执法」。李波是香港公民，他究竟发生了甚么事，应受到高度关注，真相须尽快澄清，但一些团体的指控迄今仍乏证据支持，实情尚待澄清，过早下结论无助于找出答案。 李波上月底不知所终，妻子往报案求助，警方即列作「失踪」案进行调查，并向内地部门查询。到上周初，李波传来一封亲笔信，说采取了自己的方式返回了内地，目前情况很好，一切正常，他太太知道丈夫平安后，即前往警署销案。他在信中没提及自己被拘捕，只说配合有关方面调查，至于涉及甚么案情，亦没讲清楚。 事实未确定 指控欠证据 他周末再传给妻子一段视频及第二封亲笔信，据本报的独家报道，他在片段中强调返内地乃个人行为，是为了解决一些个人事情，与他人无关，希望不要在这件事上大做文章。 综合他给太太的讯息，发生在其身上的事，与一些团体指控的「事实」颇有出入。第一，他并非被强行「绑架」回内地，而是自己前往；第二，他不是被内地执法部门「拘捕」，而是协助调查某些事；第三，他目前不是受监禁，情况正常、良好；第四，他暂时不返回香港，是因为「一些人的行为严重干扰他和家人的日常生活，令他和家人受到很大压力」，而非被禁止离开。 一些人或对李波是否自愿有所质疑，起码他能够现身及用亲笔信说出上述情况，而李太也接受其所言是事实，没有再追究，但发起游行的团体却未能找到具体证据，确定李波是被内地人员在港拘捕，「越境执法」仍是未经证实的推测。 此外，一些团体将事件定性为「政治打压出版自由」，但涉及此案的其他书店股东，部分是内地政治组织的成员，身分不纯粹是出版商，究竟案件背后是否牵连其他政治和国家安全问题，仍然扑朔迷离，若认定事件只关乎几本书籍，未免过于简单化。既然内情比想像更复杂，不少细节亦未曝光，在这情况下，实不宜太早下定论。 应促两地部门查清事件 任何疑案都容易惹来传闻满天飞，如果随便散播，只会对当事人造成伤害。例如早前立法会议员吴亮声在会议上引用手机「疯传」的消息，指李波等人涉坐「洗头艇」往内地召妓被捕，严重损害他们的名誉，结果吴亮声要公开道歉。这样的胡乱指控，在道德和法律上都不可接受。 目前而言，澄清事件真相的最适当方法，是由警队进一步调查，要求内地有关部门提供全面而确实的资料，通过两地执法机构的沟通合作，早日向公众交代实情，释除社会疑虑。 立法会主席曾钰成昨表示不相信内地人员来港执法，但建议特区政府向中央提出此事，要求相关部门查清事件，这意见值得政府考虑。