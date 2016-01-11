版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 09:26 BJT

日本已公布经济指标--2016/1/11

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值

据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r -0.2% r 2月14日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.1% 持平 1月28日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +0.1% -0.1% 1月28日 -- 工业生产(m/m) 11月 -1.0% p +1.4% r 1月18日 -- 失业率 11月 3.3% p 3.1% @ 1月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差3,797 顺差1,115 1月24日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 11月 -2.9% -2.4% 1月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

参看全球经济数据相关资料，可点选

参看日本经济数据相关资料，可点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐