中国债市动态：通胀温和现券走暖，10年国开债收益率创逾七年新低

路透上海1月11日 - 中国银行间债市周一现券与国债期货齐向暖，其中10年期国开债成交收益率下破去年底3.10%低位，创逾七年新低。交易员表示，12月通胀数据虽略有回升但仍属温和，汇率方面扰动有限，资金面平稳、配置需求旺盛，债市看多氛围浓厚。

华中一银行交易员称，早间现券买盘较为热情，“国开债活跃券150218收益率突破了3.10%的位置，成交在3.0950%，创了新低，市场情绪不错。”

剩余期限近10年的国开活跃券150218最新报价 在3.1150%/3.0900%，上日尾盘为3.12%/3.07%。剩余期限近10年的国债活跃券150023最新报价 在2.82%/2.81%，上日尾盘为2.83%/2.81%。

他认为，开年以来人民币贬值同时境内流动性并未收紧，本轮汇率波动对债市影响较为中性，“热钱流动、CPI都不用担心，在经济没有新的增长点时，债市还是继续看多。”

上海一银行交易员表示，12月通胀略升，周末降准预期落空，但早盘债市丝毫未受影响，主要还是由于一季度配置需求旺盛，预计近期一二级市场表现都将延续强势。

中国2015年通胀数据低位收官，全年CPI涨幅不及年初3%目标位一半创六年新低；PPI则扩大跌幅录得连四年负增长。分析人士预计，通胀温和、工业领域通缩状况在2016年仍会延续，但PPI跌幅有望收窄，考虑到人民币贬值预期下资金外流，今年货币政策将维持边际宽松。