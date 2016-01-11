企业并购：富邦金旗下富邦人寿以17.5亿人民币取得6.53%中华联合保险控股

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透台北1月11日 - 台湾富邦金控 旗下富邦人寿周五稍晚指出，中华联合保险控股的股权竞标案已结束，富邦人寿确定取得6.53%股权，交易金额为17.5亿人民币。
本案已取得台湾监管机管、经济部投资审议委员会事前核准，尚须取得中国保监会资格核准。
“未来将与中华联合保险控股进行各方面的接触与合作，”富邦人寿表示。
富邦人寿表示，看好大陆保险市场发展，中华联合保险控股旗下拥有大陆第五大财险公司，且为唯一未上市的前五大财险公司，此次一次性取得超过5%以上股权，机会难得。
富邦人寿并公布去年12月税后盈余16.96亿台币，累计2015年税后盈余达413.09亿元，较2014年大幅成长16.8%。富邦人寿2015年初年度保费收入达2,053亿元，总保费收入达4,744亿元，较去年同期成长11.6%。
当地时间9:32，富邦金跌1.89%报3.9台币，表现稍优于金融保险类指数 的2.20%跌幅。
中国中车 上周五公告称，公司斥资44.55亿元人民币从中国保险保障基金手中竞得20亿股中华联合保险股权，折合每股约2.23元，较挂牌底价高出近三成。交易完成后中车将持有中华联合保险13.06%的股权。 (完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。