韩国已公布经济指标--2016/1/11

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值
(GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +1.3% @-r +0.3% @-r 1月25-26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.0% -- --
工业生产(m/m) 11月 -2.1% @ -1.3% @-r 1月28日 -- 失业率 11月 3.4% @ 3.4% @ 1月12日 -- 贸易收支(亿美元) 12月 顺差72 p 顺差103 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
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6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。