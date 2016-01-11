香港金融：全球经济面临下行风险，传统经济智慧未必管用--财政司长

路透香港1月11日 - 香港财政司司长曾俊华表示，全球主要央行的利率政策取向迥异，有机会加剧资金流向及滙率的波动，令今年全球经济面临下行风险。

曾俊华日前发表网志指出，过去几天由于对经济前景和中东地缘局势等忧虑，环球金融市场出现颇大波动，本港股市也受影响而出现明显调整。各地市场的升跌受众多因素影响，尤其是2008年金融海啸后，环球经济和金融市场长期在不正常的低息环境下运作，至今尚未完全回复常态，许多有关经济走势的传统智慧恐怕都未必管用。

香港恒生指数 上周创下逾四年来最大单周跌幅，全周共大跌6.7%。

世界银行日前发表的最新报告，把今年全球经济预测增长由原先的3.3%，下调至2.9%。曾俊华认为，对香港来说，稳固紮实的根基和健全的体制是克服未来种种挑战的重要本钱，多年以来逐步建立和不断完善的金融体系就是一个好例子。

“本港一直坚持对市场进行严谨和公平的规管，并审慎评估各种财金业务的风险，确保系统符合国际标准，并且经得起大大小小市场波动的考验。”曾俊华称。

他表示，不少专家学者均对今年的经济不表乐观，早前一班来自不同行业的中小企代表和他见面时，也提到现时生意不易做，今年稍后的情况很可能更坏。

曾俊华认为，虽然美国经济稍见起色，美国联储局亦于去年底启动加息周期，但美国经济复苏并非没有变数，美国以外的传统发达国家经济大多未见重大改善，多个新兴市场的增长也明显放缓。（完）

曾俊华网志（here） (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)