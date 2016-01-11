香港金融：全球经济面临下行风险，传统经济智慧未必管用--财政司长

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透香港1月11日 - 香港财政司司长曾俊华表示，全球主要央行的利率政策取向迥异，有机会加剧资金流向及滙率的波动，令今年全球经济面临下行风险。
曾俊华日前发表网志指出，过去几天由于对经济前景和中东地缘局势等忧虑，环球金融市场出现颇大波动，本港股市也受影响而出现明显调整。各地市场的升跌受众多因素影响，尤其是2008年金融海啸后，环球经济和金融市场长期在不正常的低息环境下运作，至今尚未完全回复常态，许多有关经济走势的传统智慧恐怕都未必管用。
香港恒生指数 上周创下逾四年来最大单周跌幅，全周共大跌6.7%。
世界银行日前发表的最新报告，把今年全球经济预测增长由原先的3.3%，下调至2.9%。曾俊华认为，对香港来说，稳固紮实的根基和健全的体制是克服未来种种挑战的重要本钱，多年以来逐步建立和不断完善的金融体系就是一个好例子。
“本港一直坚持对市场进行严谨和公平的规管，并审慎评估各种财金业务的风险，确保系统符合国际标准，并且经得起大大小小市场波动的考验。”曾俊华称。
他表示，不少专家学者均对今年的经济不表乐观，早前一班来自不同行业的中小企代表和他见面时，也提到现时生意不易做，今年稍后的情况很可能更坏。
曾俊华认为，虽然美国经济稍见起色，美国联储局亦于去年底启动加息周期，但美国经济复苏并非没有变数，美国以外的传统发达国家经济大多未见重大改善，多个新兴市场的增长也明显放缓。（完）
曾俊华网志（here） (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。