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亚洲 | 2016年 1月 12日 星期二 07:14 BJT

****主要国家经济指标预测--1月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    1月11日(一)
 　 2350 日本银行放款                                12月          --     　+2.3%
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)            11月   盈余8,585  盈余14,584  
    
    1月12日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 12月       +0.5%       -0.4%
    0500 日本消费者信心指数                          12月         --         42.6
    0500 日本服务业景气判断指数                      12月         --         46.1
    0930 英国工业生产(较前月)                        11月        持平       +0.1%
                     (较上年同期)                               +1.7%       +1.7%
             制造业产出(较前月)                                 +0.1%       -0.4%
                       (较上年同期)                             -0.8%       -0.1%
    1100 美国NFIB小企业信心指数                      12月         --        94.80
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                    12月         --        -8.6%
             进口物价(较上年同期)                                 --       -15.6%
    2300 韩国失业率                                  12月         --         3.4%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值   
    1月11日(一)
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                  1月          9.6      正12.2
    1315 加拿大房屋开工年率(万户)                   12月         17.3        20.0
    1500 美国就业趋势指数                           12月       129.33         -- 
    (完)

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