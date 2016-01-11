主要国家经济指标预测--1月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月11日(一) 2350 日本银行放款 12月 -- +2.3% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 11月 盈余8,585 盈余14,584 1月12日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上年同期) 12月 +0.5% -0.4% 0500 日本消费者信心指数 12月 -- 42.6 0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 46.1 0930 英国工业生产(较前月) 11月 持平 +0.1% (较上年同期) +1.7% +1.7% 制造业产出(较前月) +0.1% -0.4% (较上年同期) -0.8% -0.1% 1100 美国NFIB小企业信心指数 12月 -- 94.80 2100 韩国出口物价(较上年同期) 12月 -- -8.6% 进口物价(较上年同期) -- -15.6% 2300 韩国失业率 12月 -- 3.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月11日(一) 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 9.6 正12.2 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 12月 17.3 20.0 1500 美国就业趋势指数 12月 129.33 -- (完)