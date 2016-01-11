金属期市：伦铜跌至六年半低点，中国疑虑阴云不散

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
美国12月就业岗位激增，且之前两个月的就业岗位数据也被大幅上修，暗示尽管全球金融市场动荡，美国经济仍稳健。
据中国证券报报导，中国国务院发展研究中心主任李伟日前表示，受国际市场需求约束明显增强及劳动力成本约束不断增强等因素影响，“十三五”时期(2016-2020年) GDP年均增速保持在6.5%以上难度很大。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，截至1月5日的一周，对冲基金和资产管理机构增加了铜的空头头寸。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/孙国玉；审校 戴素萍/张若琪)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。