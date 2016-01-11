金属期市：伦铜跌至六年半低点，中国疑虑阴云不散

美国12月就业岗位激增，且之前两个月的就业岗位数据也被大幅上修，暗示尽管全球金融市场动荡，美国经济仍稳健。

据中国证券报报导，中国国务院发展研究中心主任李伟日前表示，受国际市场需求约束明显增强及劳动力成本约束不断增强等因素影响，“十三五”时期(2016-2020年) GDP年均增速保持在6.5%以上难度很大。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，截至1月5日的一周，对冲基金和资产管理机构增加了铜的空头头寸。(完)

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