台湾股市：早盘下跌，台积电和鸿海受12月欠佳业绩拖累而下滑

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透台北1月11日 - 台湾股市周一下跌，有可能在六个交易日中第五日下跌，因中国市场动荡，令投资者保持谨慎，且权重股台积电 和鸿海 均公布12月营收下滑。
台股加权股价指数 跌1.9%报7,744.93点，当日稍早一度下滑2%。上周五该指数收高0.5%。
电子类指数 跌2%，金融保险类指数 亦跌1.9%。
全球晶圆代工龙头--台积电下挫1.8%，此前该公司周五公布，去年12月合并营收583.5亿台币，按年减16.1%，按月跌8.43%。
鸿海跌3%，该公司周五公布12月营收下降20%左右。(完)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。