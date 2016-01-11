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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 09:57 BJT

台湾股市：早盘下跌，台积电和鸿海受12月欠佳业绩拖累而下滑

路透台北1月11日 - 台湾股市周一下跌，有可能在六个交易日中第五日下跌，因中国市场动荡，令投资者保持谨慎，且权重股台积电 和鸿海 均公布12月营收下滑。

台股加权股价指数 跌1.9%报7,744.93点，当日稍早一度下滑2%。上周五该指数收高0.5%。

电子类指数 跌2%，金融保险类指数 亦跌1.9%。

全球晶圆代工龙头--台积电下挫1.8%，此前该公司周五公布，去年12月合并营收583.5亿台币，按年减16.1%，按月跌8.43%。

鸿海跌3%，该公司周五公布12月营收下降20%左右。(完)

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