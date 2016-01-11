芝加哥期市：小麦期货连涨第五个交易日，触及近三周高位

近月玉米期货 跌0.5%至每蒲式耳3.55-1/4美元，上日为上涨1.1%。

美国农业部1月12日将公布的报告料将显示，农作物供应充足，美国玉米12月1日库存料将创下同期纪录高点，美国冬小麦播种率将创下2009年以来最低。

一家官方农作物智库的修正预估显示，由于压榨需求大于预期，全球最大的大豆进口国--中国2015/16销售年度大豆进口料将增加200万吨，至8,000万吨，较2014/15年度增加2.1%。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 479.25 0.75 +0.16% +2.29% 477.23 63

CBOT玉米 355.25 -1.75 -0.49% +0.64% 367.47 39

CBOT大豆 864.50 -0.75 -0.09% +0.00% 873.98 55

CBOT稻米 $11.85 $0.00 +0.04% +1.98% $11.52 58

美国原油 $32.47 -$0.69 -2.08% -4.42% $37.33 23

汇率

欧元/美元 $1.094 $0.001 +0.09% +0.05%

美元/澳元 0.695 -0.001 -0.07% -0.90%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/汪红英；审校 戴素萍/张若琪)