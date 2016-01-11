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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 10:07 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲盘初小跌，信号仍然中性

0159GMT - 
    * 美元指数较纽约尾盘跌0.3%，回吐周五涨幅
    * E-迷你标普500指数期货跌0.6%，沪综指跌1.7%，MSCI明晟亚太地
区(除日本)指数跌2%，美国原油跌2.2%
    * 动能指标中性
    * 预示盘整，周四低点98.16与稍早高点98.40分别是支撑/阻力位
    * 图表：Chart: reut.rs/1ncebC0

    
        
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 (编译 张涛；审校 李爽)

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