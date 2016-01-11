美国个股：通用汽车执行长称，中国市场有波动但长期看销量仍将大增

路透底特律1月10日 - 通用汽车(General Motors) 首席执行官博拉(Mary Barra)表示，虽然中国汽车市场增长放缓，但长期而言销量将大幅增长。

博拉周日晚间现在底特律车展上对记者表示，这个全球最大的汽车市场“将更具波动性，但我们仍相信中国市场长期而言(将实现)大幅增长”。

中国市场2015年增幅料为3%，远低于当前10年稍早曾录得的两位数增幅。通用汽车在中国的销量去年增长5%。

上月，在最近中国股市暴跌之前，某行业协会称2016年汽车销量料将增长5-7%。

通用汽车将自今年开始从中国出口紧凑型跨界车Buick Envision。这是通用首款在中国制造并将销往美国市场的畅销车。(完) (编译 王颖；审校 许娜)