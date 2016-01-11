美国个股：通用汽车执行长称，中国市场有波动但长期看销量仍将大增

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透底特律1月10日 - 通用汽车(General Motors) 首席执行官博拉(Mary Barra)表示，虽然中国汽车市场增长放缓，但长期而言销量将大幅增长。
博拉周日晚间现在底特律车展上对记者表示，这个全球最大的汽车市场“将更具波动性，但我们仍相信中国市场长期而言(将实现)大幅增长”。
中国市场2015年增幅料为3%，远低于当前10年稍早曾录得的两位数增幅。通用汽车在中国的销量去年增长5%。
上月，在最近中国股市暴跌之前，某行业协会称2016年汽车销量料将增长5-7%。
通用汽车将自今年开始从中国出口紧凑型跨界车Buick Envision。这是通用首款在中国制造并将销往美国市场的畅销车。(完) (编译 王颖；审校 许娜)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。