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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 11:01 BJT

韩国金融：12月银行外汇存款降至20个月最低，因年底结算需求增加

路透首尔1月11日 - 韩国央行周一公布，韩国12月银行外汇存款下降至20个月来最低水平，因企业支取资金用于年底结算。

韩国央行数据显示，截止12月底，银行外汇存款总额连续第二个月下降，减少37.8亿美元至585.3亿美元，创2014年4月底以来最低。

12月美元存款下降13.7亿美元至472.5亿美元，为三个月最低；同期人民币存款减少18.8亿美元至46.8亿美元。

截至12月底，人民币存款创2013年11月底以来最低水平。韩国央行把人民币存款下降归因于投资者需求持续不振，未加进一步说明。

截至12月底，美元存款占到韩国全部外币存款的80.7%，人民币存款占比为8.0%。

央行并表示，截至2015年底银行外汇存款较2014年底下降25.8亿美元。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)

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