韩国金融：12月银行外汇存款降至20个月最低，因年底结算需求增加

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透首尔1月11日 - 韩国央行周一公布，韩国12月银行外汇存款下降至20个月来最低水平，因企业支取资金用于年底结算。
韩国央行数据显示，截止12月底，银行外汇存款总额连续第二个月下降，减少37.8亿美元至585.3亿美元，创2014年4月底以来最低。
12月美元存款下降13.7亿美元至472.5亿美元，为三个月最低；同期人民币存款减少18.8亿美元至46.8亿美元。
截至12月底，人民币存款创2013年11月底以来最低水平。韩国央行把人民币存款下降归因于投资者需求持续不振，未加进一步说明。
截至12月底，美元存款占到韩国全部外币存款的80.7%，人民币存款占比为8.0%。
央行并表示，截至2015年底银行外汇存款较2014年底下降25.8亿美元。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。