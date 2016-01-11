中国新债：进出口行周四将增发至多200亿三期债，期限三年、五年和10年

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲

“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”