中国新债：进出口行周四将增发至多200亿三期债，期限三年、五年和10年

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透上海1月11日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(14日)在银行间债市招标增发至多200亿元人民币固息金融债，期限包括三年、五年和10年。
上述三期债为该行2015年第17期 第四次增发、第16期 第八次增发，和第14期 第15次增发，票面利率分别为3.18%、3.48%和3.87%。
具体发行条款如下：
2015年第17期、16期和14期增发债
-----------------------------------------------------------
招标规模上限 3年：60亿元； 5/10年：70亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 1月14日上午10:00-11:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 1月18日
起息日 3年：2015/11/30；5年：2015/11/16；10年：2015/9/14
发行期 1月14日至1月18日
上市日 1月20日
手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
-----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。