台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因美元走强台股下跌及外资汇出

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透台北1月11日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价走贬。交易员指出，受国际美元走强、韩元等全面走贬，加上台股重挫及外资汇出等冲击，台币实质汇价明显走低，且贬破33.400价位。
他们指出，由于美国上周五公布的非农业就业数据远优于预期，带动美元走强，今天韩元等亚币全面走贬；且随中国股市早盘走跌，台股跟着下跌。
〞台股好惨，台币只好贬了。〞一位大型民营银行交易员说。
他们表示，除国际美元外，今天外汇市场依旧高度关注人民币中间价走势，人民币中间价开盘仅小贬；惟韩元兑美元<KRW=KFTC度贬破1,200大关，台币跟着走低。
他们并称，因台币进一步贬破33.400，引起进口商高度紧张，纷纷进场抢进美元，出口商则逢高抛住美元，早盘台币在进口商与出口商两股力量拉锯下，陷入区间整理。
中国人民币兑美元 开盘报6.5950元，上日收报6.5938元
本地时间10:20，韩元兑美元 报1,208.2，上日收在1,198.1；台股加权指数 下跌1.31%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘略为缩减；目前一个月美元/台币远汇 报33.470/33.490，上日收在33.540。
台币早盘实质交易区间落在33.385-33.445；上日在33.240-33.325。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.380-33.450
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--《全球汇市》日圆飙升而兰特下滑，人民币汇率中间价受关注 (完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
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