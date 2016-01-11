台湾债市：指标10年券殖利率早盘小幅走跌，反应美债利多及台股重挫

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
路透台北1月11日 - 台湾指标10年公债 殖利率周一早盘小幅走跌。交易员指出，由于美国上月非农就业数据表现强劲，带动104/12殖利率盘初随美债带量走低，且台股连番重挫再失守10年线关口，对台债也是利多，今日料该券殖利率续在低档狭幅整理。
他们表示，随着104/12殖利率已跌近1%，市场追价意愿较显疲弱，令该券暂在1.01%附近窄幅波动，交易商也倾向在区间内短线抛补，带动成交量能持续放大，但交投欠缺明确方向。
〞现在上有天花板、下有锅盖，打不太破。〞一位大型证券交易员说。
美国劳工部上周五发布，上个月非农就业岗位增加了29.2万个，失业率维持在5%的七年半低位，更多的人加入到劳动大军表明就业市场信心十足。暗示尽管全球金融市场动荡，美国经济仍稳健。
交易员预估，今日五年公债104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%，10年券104/12期殖利率区间则在1.00-1.03%间。
本地时间10:15时，五年券104/13期暂无成交记录；10年券104/12殖利率跌1.06个基点，至1.0149%。台股加权指数 大跌1.24%。
美国公债收益率周五下滑，中短期公债收益率触及数周低点，受避险买盘拖累，今日公布的数据显示美国12月就业增长强劲，但被缺乏薪资增长因素所盖过。指标10年期公债价格 尾盘触及逾十周低点2.112%。
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--美国债市：公债收益率受避险买盘拖累下滑，美12月就业猛增但缺乏薪资增长
--《综述》美国12月非农就业岗位激增，提振经济前景和3月再升息预期 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。