台湾债市：指标10年券殖利率早盘小幅走跌，反应美债利多及台股重挫

路透台北1月11日 - 台湾指标10年公债 殖利率周一早盘小幅走跌。交易员指出，由于美国上月非农就业数据表现强劲，带动104/12殖利率盘初随美债带量走低，且台股连番重挫再失守10年线关口，对台债也是利多，今日料该券殖利率续在低档狭幅整理。

他们表示，随着104/12殖利率已跌近1%，市场追价意愿较显疲弱，令该券暂在1.01%附近窄幅波动，交易商也倾向在区间内短线抛补，带动成交量能持续放大，但交投欠缺明确方向。

〞现在上有天花板、下有锅盖，打不太破。〞一位大型证券交易员说。

美国劳工部上周五发布，上个月非农就业岗位增加了29.2万个，失业率维持在5%的七年半低位，更多的人加入到劳动大军表明就业市场信心十足。暗示尽管全球金融市场动荡，美国经济仍稳健。

交易员预估，今日五年公债104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%，10年券104/12期殖利率区间则在1.00-1.03%间。

本地时间10:15时，五年券104/13期暂无成交记录；10年券104/12殖利率跌1.06个基点，至1.0149%。台股加权指数 大跌1.24%。

美国公债收益率周五下滑，中短期公债收益率触及数周低点，受避险买盘拖累，今日公布的数据显示美国12月就业增长强劲，但被缺乏薪资增长因素所盖过。指标10年期公债价格 尾盘触及逾十周低点2.112%。

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