版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 10:29 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆从亚洲盘初低点强劲反弹

0218GMT - 
    * 澳元/日圆较纽约尾盘涨逾0.25%，稍早跌逾0.70%
    * 亚洲盘初跌破81.00，当时南非兰特兑日圆跌逾10%
    * 南非兰特兑日圆现“仅”跌2.2%，因停止单被触发
    * 澳元/日圆阻力位在前趋势低点81.90
    * 风险资产仍然承压之际，澳元/日圆不太可能持续反弹

    (完)
    
        
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 张涛；审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐